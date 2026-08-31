Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Mirziyoyev ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek zirve marjında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Üç liderin ülkeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı görüşmeden samimi görüntüler de kameralara yansıdı.