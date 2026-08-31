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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Mirziyoyev ile bir araya geldi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Aliyev#Mirziyoyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Mirziyoyev ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 23:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek zirve marjında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Üç liderin ülkeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı görüşmeden samimi görüntüler de kameralara yansıdı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Aliyev#Mirziyoyev

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