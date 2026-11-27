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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih Camisi'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra hayatını kaybeden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için aynı camide düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenazede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle şu anda musallada bulunan çok değerli hocamız Kemal Efendi'yi çocukluğumdan itibaren tanıdım. Nereden? Kasımpaşa Camii Kebir'den tanıdım. Camii Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu ve tabii daha sonra Hocaefendi Fatih Çarşamba'ya yerleşti. Burada devam eden bir ömür oldu. Ardından Emir Buhari'de talebeler yetiştirmeye başladı ve orada son olarak geçen hafta bir ziyaret vaki oldu. Bu ziyaretten sonra da bu haberi aldık. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun inşallah. Cennetiyle, cemaliyle Rabbim bizleri müşerref kılsın. Rabbim yar yardımcımız olsun.

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Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. Az önce hocamın ifade ettiği gibi o bir tevazu timsaliydi. Tevazuda herhalde pek örnek yoktu. Öyle bir insandı. Rabbim sevgili Habibinin Liva-ül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşr-ü cem eylesin. Rabbim yar yardımcımız olsun.