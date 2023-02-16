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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleyna'nın ailesi ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Aleyna#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 20:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez’in ailesiyle telefonda görüştü. Aleyna'nın depremde hayatını kaybeden annesi Birgül Ölmez ve babası Cengiz Ölmez için baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleyna için "Bizim de üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız" ifadesini kullandı..

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aleyna Ölmez'in depremde hayatını kaybeden annesi Birgül Ölmez ve babası Cengiz Ölmez için aileye baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbimden onlara cennetiyle cemaliyle muamele niyaz ediyoruz" dileğinde bulundu.

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Aleyna, TEYZESİ GÜLER DUMAN’A EMANET

Aleyna Ölmez’in bundan böyle teyzesi Güler Duman’a emanet olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim de üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız" dedi. 

Ambulans uçakla Ankara’ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna Ölmezin sağlık durumu halkında Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar’dan bilgi aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleyna’nın durumunun iyi olduğunu öğrenmekten mutlu olduğunu ifade ederek, "İnşallah kısa zamanda hemen servise de çıkar. Süratle inşallah şifasını görürüz, sağlıklı halini de görme fırsatını elde ederiz" diye konuştu. 

Aleyna Ölmez’in teyzesi Güler Duman da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve ilgililere teşekkür etti. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Aleyna#Deprem

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