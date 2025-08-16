×
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alaska Zirvesi açıklaması

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 18:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Yeni sürecin Zelenskiy'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile Trump'ın Alaska'da yaptığı Ukrayna Zirvesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.

Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz.

Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

