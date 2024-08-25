Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaz'da konuştu: Attığımız adımları korkuyla izliyorlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

- PİRİREİS HİZMETTE: Deniz Kuvvetlerimizin gücünü ve etkinliğini artıracak gemilerin teslimi ve Aksaz Tersanesi Komutanlığımızın hizmete girişi vesilesiyle bir aradayız. Bu özel günde tersane komutanlığımızla birlikte ordumuz için kritik önemi haiz Pirireis denizaltımızı hizmete alıyor, Hızırreis denizaltımıza bayrak çekiyor ve seyir testlerini başlatıyoruz. Muratreis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerine başlıyor. İlaveten 2-3-4 numaralı akaryakıt gemileriyle 3 bin tonluk denizaltı havuzunu da hizmete veriyoruz. Gemilerimizin ve denizaltımızın inşasında emeği geçen her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyor, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

- GÜÇLÜ DONANMA: Üç tarafı denizlerle çevrili tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz. Bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetini şehitlerinin mübarek kanlarına ve fedakârlıklarına borçlu olan bir milletiz. Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem Mavi Vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla 2002’den beri ‘Güçlü Türkiye Güçlü Ordu’ şiarıyla TSK’yı her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz. Bugün burada olduğu gibi Türkiye’nin attığı adımları dostlarımız gıptayla, kardeşlerimiz minnet ve destek duygularıyla, muarızlarımız ise korkuyla takip etmektedir.

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- TÜM İMKÂNLAR SEFERBER: Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü platform için bütün imkânları seferber etmiş durumdayız. Donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz. Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsurlarının başında denizaltılarımız vardır. Bugün hizmete giren TCG Pirireis, 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılarımızın ilkidir. Reis sınıfı denizaltılarımız dünyadakilere kıyasla üstün özelliklerle donatıldı.

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- REİS SINIFI DENİZALTILAR: Hızırreis denizaltımızı 2025, havuz donatım faaliyetlerini başlattığımız Muratreis denizaltını da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Aydınreis’in, Seydialireis’in ve altıncı denizaltımız Selmanreis’in inşa faaliyetleri süratle devam ediyor. Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029’a kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız. Biliyorsunuz halihazırda kendi savaş gemisini tasarlayan inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasındayız. Tabii ki bununla yetinmiyoruz. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz. Böylece kendi denizaltısını dizayn edip inşa edebilen dünyadaki lider ülkeler arasına girmiş olacağız.

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- MAVİ VATAN’A MASAL DİYENLER: Mavi Vatan’a masal diyen bedhahlara aldırmadan, engellere takılmadan, geri adım atmadan Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz.”

113 BİN METREKAREDE 4’ÜNCÜ TERSANE

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Aksaz Tersanesi ile ilgili şu bilgileri verdi: “Tersane altyapımızı güçlendiriyoruz. Şimdi 4. tersanemize kavuşuyoruz. Aksaz Tersanesi Komutanlığı toplam 113 bin metrekare alana sahip. Aksaz Tersanesi Ege ve Akdeniz’in kesiştiği konumda olduğu için stratejik açıdan fevkalâde önemli.”