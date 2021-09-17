Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inceledi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sabahın erken saatlerinde başlıyor Alışveriş için Bulgaristandan resmen akın ediyorlarSabahın erken saatlerinde başlıyor! Alışveriş için Bulgaristan'dan resmen akın ediyorlar#Edirne Alışveriş
A Milli Takım - Stefan Kuntz hikayesi başlıyor... Kuntz kimdir Bilinmeyen yönleri, Beşiktaş macerası...A Milli Takım - Stefan Kuntz hikayesi başlıyor... Kuntz kimdir? Bilinmeyen yönleri, Beşiktaş macerası...#Stefan Kuntz
Eşini ve oğlunu kolonya dökerek yakmıştı Pes dedirten ifade: Nasıl oldu bilmiyorumEşini ve oğlunu kolonya dökerek yakmıştı! 'Pes' dedirten ifade: Nasıl oldu bilmiyorum#İzmir
Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınındaki ağaçlık alanda yangın Trafik aksıyorSon dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınındaki ağaçlık alanda yangın! Trafik aksıyor#İstanbul
Son dakika: Hollanda parlamentosunda Afganistan depremi... İstifalar peş peşe geldiSon dakika: Hollanda parlamentosunda Afganistan depremi... İstifalar peş peşe geldi!#HOLLANDA
Galatasarayın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu Premier Ligin takibindeGalatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu Premier Lig'in takibinde#Galatasaray
Kamboçyada 6-11 yaş arasına Kovid-19 aşısıKamboçya'da 6-11 yaş arasına Kovid-19 aşısı#Kamboçya
Kuruçeşmede Zara rüzgarı estiKuruçeşme'de Zara rüzgarı esti#Zara
İngiltereyi sarsan skandalda son dönemeç: Prens Andrew için zor günler başlıyorİngiltere'yi sarsan skandalda son dönemeç: Prens Andrew için zor günler başlıyor #PRENS ANDREW
Son dakika... Tüketici kredilerine yeni düzenlemeSon dakika... Tüketici kredilerine yeni düzenleme#Tüketici Kredisi
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inceledi

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Akkuyu Nükleer Güç Santrali#NGS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santralini inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında incelemede bulundu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, proje öncesinde nükleer enerji konusunda eğitim almak için Rusya'ya gönderilen ve inşaatta aktif görev alan 186 Türk mühendisten 113'ü ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santralini inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Lütfü Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 2023 vurgusu Ülkemiz için tarihi önemde

İlgili Haber:Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 vurgusu! 'Ülkemiz için tarihi önemde'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi asla lekelemeyelim

İlgili Haber:Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi asla lekelemeyelim

İlgili Haberler:

Flaş karantina kararı! Sağlık Bakanlığı duyurduFrankurt - Fenerbahçe maçında VAR'ın atladığı ihlal! Son dakika... Herkesi ilgilendiriyor! Tüketici kredileriyle ilgili flaş karar
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Akkuyu Nükleer Güç Santrali#NGS