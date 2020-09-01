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AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 18:28 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanları ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanları ile görüştü
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştüğünü bildirdi.

Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Partimize ailemize katılan 31 belediye başkanımızı, Milletin Adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti ailemiz büyüyerek yoluna devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partiye yeni katılan belediye başkanları ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Erdoğan, "Biz artık bu gölge oyunundan bıktık." ifadelerini kullandı. "Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak, artık komik kaçmaya başladı." diyen Erdoğan, "Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası tam bir modern sömürgecilik örneğidir." diye konuştu. İstanbul Barosu'na asılan pankartı da eleştiren Erdoğan, "Hakimin, savcının, polisin, askerin yapamadığını, kamusal bir vazife icra eden avukat da yapmamalıdır. Şayet yaparsa bunun bir sonucu, bedeli muhakkak olmalıdır." dedi.
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