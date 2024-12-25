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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mustafa Nedim Yamalı'ya rozet taktı

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#AK Parti#Recep Tayyip Erdoğan#Mustafa Nedim Yamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partiye katılan Mustafa Nedim Yamalıya rozet taktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 13:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında partiye katılan Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'ya rozet taktı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan,  AK Parti'ye katılan Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'ya grup kürsüsünde rozet taktı.

Toplantı öncesinde, bir gazetecinin "AK Parti, sizin aşina olduğunuz bir parti" sözlerine Yamalı, "Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inanıyoruz. Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partiye katılan Mustafa Nedim Yamalıya rozet taktı

DÜN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Mustafa Nedim Yamalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi. 

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GELECEK-SAADET GRUBU DÜŞTÜ

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden dün istifa etmiş ve Gelecek-Saadet Partisi grubu, vekil sayısının 19'a gerilemesi nedeniyle düşmüştü.

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#AK Parti#Recep Tayyip Erdoğan#Mustafa Nedim Yamalı

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