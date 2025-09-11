×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan iki belediye başkanına rozet taktı

#AK Parti#MKYK Toplantısı#Recep Tayyip Erdoğan
Eylül 11, 2025 14:19

AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Erdoğan, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 14.00'te başladı.

AK PARTİYE KATILAN İKİ BAŞKANA ROZET TAKTI

Konya'nın Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, güçlü Türkiye yolunda birliğin büyüdüğü, gönül belediyeciliğinin yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti'mize katıldı. Başkanlarımıza 'hoş geldiniz' diyor, Konya'mız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ustaoğlu ve Mertcan'a parti rozetini taktığı anlara ilişkin fotoğraflar da paylaşımda yer aldı. 

