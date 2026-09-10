Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında düzenlenen törenle 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı, Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Muş Merkez Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'a rozetlerini taktı.

Öte yandan Üsküdar Belediyesi başkan vekilliğine seçilen AK Partili Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin, Menderes Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Partili Asuman Şen ile fotoğraf çektirdi ve bir süre sohbet etti.