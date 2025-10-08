×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Recep Tayyip Erdoğan#Rozet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partiye katılan belediye başkanlarına rozet taktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 15:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partiye katılan belediye başkanlarına rozet taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partiye katılan belediye başkanlarına rozet taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partiye katılan belediye başkanlarına rozet taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partiye katılan belediye başkanlarına rozet taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmanın ardından AK Parti’ye geçen Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdülbaki Kara, Bingöl Merkez Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek, Bingöl Merkez Ilıcalar Belde Belediye Başkanı Eşref Varol, Giresun Eynesil Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan, Muş Bulanık Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Maşuk Ataş ve Muş Bulanık Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı Abit Özdemir’in rozetlerini taktı.

#AK Parti#Recep Tayyip Erdoğan#Rozet

