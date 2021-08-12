DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Partimizin 20’nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerini erteledik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydana gelen sel felaketleri nedeniyle 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan AK Parti 20'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin ertelendiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Partimizin 20'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız" dedi.