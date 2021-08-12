Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Partimizin 20’nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerini erteledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Partimizin 20'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız" dedi.

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