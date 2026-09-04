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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Cenaze#Zehra Önen
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 17:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Zehra Önen'in cenazesine katıldı.

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen (23), geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından rahatsızlanmış ve hastanede tedaviye alınmıştı. Son olarak yoğun bakımda takip edilen Önen, yaşam mücadelesini kaybetmişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı

Fatma Zehra Önen, bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından konuştu ve duygularını şu sözlerle dile getirdi:

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"ÇOK ÇİLE ÇEKTİ"

Gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim, bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını ali eylesin, rabbim yar ve yardımcısı olsun. Biz aileyi zaten tanıyoruz. Tanıyıp bildiğimiz kadarıyla da Fatma Zehra, ismi ile müsemma; bu ismi ile müsemma olan kızımızı mekanı alisine kabul buyursun. Sevgili peygamberimizin sancağı altında hepimizi birlikte haşr u cem eylesin inşallah. Ebedi aleme yönelik haklarınızı helal ediniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı


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#Recep Tayyip Erdoğan#Cenaze#Zehra Önen

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