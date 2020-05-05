Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan normalleşme adımlarıyla ilgili uyarı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 14.45'te başladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:



Rehavete ve karamsarlığa mahal vermeden, ülkemizi bu salgın müsibetinden kurtaracağız. Milletimizin verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır. Yanımızda yer alan halkımızdan bir müddet daha bu hassasiyetini sürdürmesini bekliyoruz. Mayıs ayında faaliyetlerine yeniden başlatmaya izin verdiğimiz işletmelerle, insanlarımıza kurallara riayet konusunda güveniyoruz. Aksi halde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz.

Salgını ne kadar çabuk yenersek normal hayata o derece hızlı döneriz. Kurallara uymazsak bunun bedelini hep birlikte öderiz. Tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Kurallara uyulmazsa tedbirleri yeniden gözden geçiririz.

Bu salgının üstesinden gelmek 83 milyon olarak bizim elimizdedir. Salgın döneminin ekonomimiz üzerinde yol açtığı tahribatları hızla onarmak ve çok daha büyük atılımlara yönelmek mecburiyetindeyiz.



İşletmelerle, insanlarımıza kurallara riayet noktasında güveniyoruz. Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz. Salgın sürecindeki kazanımlarımızı inşallah bölgesel ve küresel olarak daha büyük başarılara dönüştüreceğiz.

Ankara Barosu'nun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslam'a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir.



Yargı reformu strateji belgemizde yer alan taahhütlerimizden henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıkları da hızlandırmalıyız.



Çok daha büyük atılımlara yönelmek mecburiyetindeyiz. Yaşadığımız süreç gelişmiş diye tabi edilen ülkelerin öyle sandığımız gibi güçlü olmadığını gösterdi.



Türkiye her bakımdan gelişmiş ülkelerden çok daha sağlam duruş sergileyerek bu sarsıntılı dönemi geride bırakma safhasına gelmiştir.



Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen her alanda yürüttüğümüz istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştıracağız.





