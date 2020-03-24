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AA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 18:49,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlarına seslendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlarına seslendi
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı yönetim kuruluyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çerçevesinde İstanbul'da alınan önlemler görüşüldü.

 

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