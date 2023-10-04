Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde

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AK Parti'nin büyük kongre hazırlığı sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genel merkezine geldi.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretle ilgili gelişmeleri aktardı:

AK Parti olağan 4. büyük kongresine hazırlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da kongreye dair hazırlık mesaisini genel merkezde sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, genel başkan yardımcıları da dahil olmak üzere geniş bir kadroyla AK Partililer karşıladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşama kadar sürecek olan mesaisi artık başlıyor. Kongrede atılacak adımlar, MKYK listesinde yapılacak değişiklikler, bununla birlikte MYK listesinin belirlenmesi için sürdürülen yoğun mesai AK Parti Genel Merkezi'nde başlayacak.

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