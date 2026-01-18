Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile kurumu saldırı altında

Haberin Devamı

İSTANBUL’daki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ‘Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şu mesajları verdi: “Çağın çok hızlı değiştiği bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi ve enformasyon hızla yayılıyor. Teknoloji ve dijitalleşme yeni avantajlar sunuyor. Bu nimetlerden hepimiz istifade ediyoruz. Fakat bunların beraberinde getirdiği yeni tehditleri de çok yakından hissediyoruz. LGBT’den bağımlılığa, mahremiyetin yok olmasından aile kurumuna dönük saldırılara, 86 milyon vatandaşı tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz. Tehdit sadece şekil ve boyut değiştirdi. Hedef aynıdır. Hedef insandır, ailedir. Tedbirimizi aldık, alıyoruz. Bağımlılık gibi, sanal bahis, uyuşturucu gibi tehditlerle mücadele yalnızca devlet eliyle yönetilemez.

KAPSAMLI EYLEM PLANI

İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk. Gençlerimizi, neslimizi hedef alan bu saldırı dalgasını ancak bir olursak, birlikte savaşırsak püskürtebiliriz. Gönüllü kuruluşlarımızın, medyamızın bu mücadelede bize omuz vermesinde fayda var. Siyasi partilerimizin abuk sabuk gündemleri terk edip ülkenin ve milletin can yakıcı sorunlarına odaklanmasına ihtiyacımız var. Gençlerimizin rol model gördüğü sporcularımızın, sanatçılarımızın, kanaat önderlerinin bu mücadeleyi sahiplenmesine ihtiyacımız var.

JAKOBEN ELİTİST ANLAYIŞ

Dijital tekno kültürün bilhassa gençlerimizin üzerindeki olumsuz etkilerini sadece topyekûn bir dayanışma ruhuyla engelleyebiliriz. Birileri bundan hep rahatsız oldu. Bugün yaşadığımız pek çok sorunun temelinde kendi öz değerinden tiksinen bu çarpık zihniyet bulunmaktadır. Jakoben, elitist, üstenci anlayışın egemen olduğu dönemlerde toplumu bir arada tutan çimento zayıfladı, milli bünyemiz daha kırılgan hale geldi. Bugün yaşadığımız pek çok sorunun temelinde kendi öz değerlerinden ve milletin hassasiyetlerinden tiksinen işte bu çarpık zihniyet bulunmaktadır.”

MUHALEFETE: KUMARI MEŞRULAŞTIRIP İÇKİYİ ÖZENDİRİYORLAR

Anamuhalefetin böyle bir gündemi mevcut değil. Gençleri hangi tehditlerin beklediğini takip bile etmiyorlar. Alkolün, uyuşturucunun, kumarın yuvaları dağıttığı ortadayken bunlar çıkıyor grup kürsülerinden kumarı meşrulaştırıyor, içkiyi özendiriyorlar. Belediyeleri haraca bağlamış, rüşvetsiz selam dahi almayan bir avuç rant şebekesinin gündemine tamamen hapsolmuş vaziyetteler. LGBT denilen aile ve fıtrat düşmanı akımlara hamilik yapanlar yine bunlar. Görevini yapan jandarma personeline, yargı mensuplarına hakaret eden, tehdit eden aynı şekilde yine bunlar. Ne bir fikir ne bir öneri... Her gün 10 yerde konuşuyorlar ama ortada elle tutulan bir şey yok. Onlardan geriye sadece hacimli bir hakaret sözlüğü kalacaktır.