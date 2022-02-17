Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Erdoğan'ın cenaze törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Erdoğan için Hacı Bayram Veli Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, cenaze namazı öncesi Ahmet Erdoğan'ın yakınlarına baş sağlığı diledi.



Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada "Farklı bir dönemden geçiyoruz, birliğimiz beraberliğimiz çok önemli, dayanışmamız çok önemli.



Rabbimizin ayetinde de ifade ettiği gibi 'Ancak müminler kardeştir' hükmü gereğince mümin olduğumuzun idraki içerisinde olarak bu hayatı, bu dünyada yaşamayı ve ebedi aleme de bu şekilde gitmeyi bizlere nasip eylesin. Ahmet Erdoğan kardeşim, yolun açık olsun inşallah. Buradan doğup büyüdüğü yere, Rize'ye yolcu ediyoruz, orada da bütün komşularla bir arada olacaksınız.



Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesine, yakınlarına, sevdiklerini sabır versin" dedi. Erdoğan, konuşmasının ardından Ahmet Erdoğan'ın tabutunu taşıdı. Erdoğan'ın cenazesi, toprağa verileceği Rize'ye götürüldü.