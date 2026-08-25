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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat’ta MHP lideri Bahçeli ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MHP Lideri Bahçeli#Malazgirt Zaferi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat’ta MHP lideri Bahçeli ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 16:28

Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesindeki etkinliklere katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat’ta yaptığı konuşmanın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti. Anıt mezar alanında Erdoğan ile Bahçeli dua okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat’ta MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretin ardından Ahlat ilçesinde Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MHP Lideri Bahçeli#Malazgirt Zaferi

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