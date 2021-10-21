Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu

Erdoğan, paylaşımında, "Angola, Togo ve Nijerya ziyaretlerimizi hamdolsun oldukça verimli bir şekilde tamamladık ve ülkemize döndük. Böylelikle 30 Afrika ülkesine toplamda 50. ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk. Kalkınma yolculuklarında Afrikalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
AFRİKA İÇİN "BİRLİKTE KALKINMA VE KAZANMA" VURGUSU
İnfografiğe de yer verdiği paylaşımında Erdoğan, "Bizim amacımız Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak, birlikte büyümek, birlikte yol yürümektir" ifadesini kullandı.
İnfografikte, 45 Afrika ülkesiyle iş konseyi oluşturulduğu, kıtaya 6 milyar dolarlık doğrudan yatırımda bulunulduğu, Afrika ülkelerine 8,7 milyar dolarlık kalkınma yardımı sağlandığı bilgisi verildi.
Türk Hava Yollarının Afrika'da 33 ülkede 41 noktaya sefer düzenlediği aktarılan paylaşımda, Afrika'ya en fazla demir-çelik, makine, motorlu taşıtlar ihraç edildiği, altın, mineral yakıt ve yağlar ile plastikler ithal edildiği kaydedildi.
Öte yandan, Afrika ülkeleriyle ahdi alt yapının güçlendirilmesi için bugüne kadar 48 ülkeyle ticari ve ekonomik iş birliği anlaşması, 32 ülkeyle yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması, 16 ülkeyle de çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması imzalandığı belirtildi.
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