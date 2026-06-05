Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika halklarının kara gün dostuyuz

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile Beştepe’deki ortak basın toplantısında şunları söyledi: “Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika’daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. Stratejik önemi yüksek bu coğrafyayla 1400’lü yıllara uzanan ilişkilerimiz, bugün Sayın Tihani’nin de katkılarıyla her geçen gün gelişiyor. Aziz kardeşimin liderliğinde Nijer’in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkânlarla Nijer’in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Görüşmelerimizde ortak tarihimiz ve karşılıklı saygı üzerine bina ettiğimiz münasebetlerimizi her alanda ilerletme iradesine sahip olduğumuzu teyit ettik. Nijer’deki yatırım fırsatlarını görüştük. Savunma sanayi, güvenlik, enerji, madenler, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Nijer’deki yatırım fırsatlarını görüştük. Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi ve Dostluk Okulu projelerini geliştiren TİKA; sulama, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere Nijer’in altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor. Türkiye Maarif Vakfımız başkent Niamey’de 12 okulla toplam 1700’ü aşkın öğrenciye eğitim veriyor. 300’ü Türkiye Bursları’yla olmak üzere 500’e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yükseköğretim alıyor. Türkiye mezunları gönül elçilerimiz olarak aramızdaki muhabbetin daha da güçlenmesine vesile oluyor. Nijer’le işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

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KAZAN-KAZAN İLKESİ VE EŞİT ORTAKLIK...

Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomi alanlarda değil; güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş vadeli bir işbirliği olarak görüyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerin yanındayız. Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanında daha yakın işbirliği imkânlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu belirttik. Ayrıca konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızla yapacağı görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum.”

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BEŞTEPE’DE RESMİ TÖREN

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani’yi Beştepe’de resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Tchiani’nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülke milli marşlarını çaldı.

4 ANLAŞMA İMZALANDI

Ortak basın toplantısı öncesinde Türkiye ve Nijer arasında ticaret, eğitim, sağlık ve savunma alanlarında 4 anlaşma imzalandı.

TCHİANİ: TÜRKİYE YANIMIZDA OLDU

Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani de basın toplantısında şunları söyledi: “2013 tarihinde, Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan iken Nijer’de önemli bir resmi heyet ziyareti gerçekleştirildi. Bu ziyarette birkaç anlaşma imzalandı ve bu durum ilişkilerimizin güçlendirilmesini sağladı.

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O dönemden bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini her zaman aldık. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteğini aldık. Nijer Cumhuriyeti’ne kendisi her zaman ayrı bir önem vermiştir. Birçok dönem boyunca ilişkilerimizin gidişatını takip etmiş ve terör tehdidiyle başarılı bir şekilde mücadele edebilmemiz için bizi desteklemiştir. Bu kapsamda, talimatları doğrultusunda birkaç projenin altına imza atılmış ve bu projeler somut bir şekilde yürütülerek hayata geçirilmiştir. Gerçekten size bu konuda teşekkür etmek istiyoruz. Hava savunma araçlarımız olsun veya diğer askeri araçlarımız olsun, şu anda Türk araçları ve cihazlarıyla birlikte bu terör ortamında biraz daha dinginliğe ve istikrara kavuşmamızı sağladınız. Bize verdiğiniz destek için size çok teşekkür ediyorum. Nijer halkının huzuruna katkı sağladınız.”