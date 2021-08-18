Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'dan 552 Türk vatandaşını tahliye ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında Afganistan'daki son durumu değerlendirdi. Erdoğan, şimdiye kadar 552 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini aktardı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Afganistan'daki vatandaşlarımızın güvenliğini ve huzurunu temin etmek bir numaralı önceliğimiz.

Vatandaşlarımızı özel uçak seferleriyle tahliye işlemlerimizi sürdürüyoruz.

Havalimanının 2 boyutu var: bir sivil, bir de askeri. Biz bu çalışmayı daha çok askeri havalimanı üzerinden yapıyoruz. Afganistan'daki vatandaşlarımıza seri bir şekilde ulaştık. Devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu kendilerine vurguladık.

Ülkemize dönmek isteyenleri devletimizin tüm imkanlarıyla bilgilerini derledik, toparladı ve bildirdik. Bugün askeri uçağımızla 201 vatandaşımızı İslamabad'a götürdük, oradan da THY ile ülkemize gelmelerini sağladık. Şu an itibarıyla toplam 552 kişiyi tahliye etmiş durumdayız.

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