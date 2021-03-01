Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan’da barış sürecinin başarıya ulaşmasını diliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Afganistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, Afganistan'da düzenlenen kutlama töreninde Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul tarafından okundu. Mesajında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 100 yıllık bir geçmişi olsa da iki millet arasındaki kardeşlik bağlarının daha eskiye uzandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki millet, Mevlana'nın hoşgörü anlayışı etrafında birleşen ortak bir tarih ve kültürü paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

‘AFGANİSTAN'IN HER ZAMAN ÖZEL BİR YERİ VARDIR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ilişkilerin her alanda geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğine dikkat çekerek, "Afganistan'ın Türk milletinin kalbinde her zaman özel bir yeri vardır. Bu sevgi, Selçuklu İmparatorluğuyla başladı ve Cumhuriyet'in ilanından sonra daha da gelişti. İki ülke de iyi ve kötü günde her zaman birbirinin yanında yer aldı" değerlendirmesinde bulundu.

Türk tarihinde, Afganistan'ın, Kurtuluş Savaşı'nda verdiği destek ve TBMM hükümetini tanıyan ilk ülkelerden biri olması nedeniyle özel bir yere sahip olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin Kabil'de büyükelçilik açan ilk ülke olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Kurtuluş Savaşı zaferimiz sonrası Afganistan camilerinde edilen dualar bugün hala hafızamızdadır. Cumhuriyet'in ilanıyla ikili ilişkilerimiz daha da gelişmiştir. Bu dönemde birçok öğretmen, doktor ve subay Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla Afganistan'a gitmiş, ülkede modern kurumların inşasında görev almıştır. Bu doktorlardan Kamil Rıfkı Urga, uzun yıllar Afganistan'da hizmet verdi ve Kabil Tıp Fakültesinin temellerini attı" ifadelerini kullandı.

'KALKINMA DESTEĞİMİZ 1,1 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Afganistan'da yürüttüğü kalkınma yardımlarına da değinerek, "Türkiye, bugün de Afganistan'ın yanında duruyor. Afganistan'a yaptığımız kalkınma desteği 1,1 milyar doları aştı. Bu miktar ülkemizin bir ülkeye sağladığı en büyük kalkınma yardımları arasında yer alıyor. Bu miktar Afganistan'ın Türk halkının kalbindeki değerli yerini gösteriyor. Eğitim, sağlık ve altyapıya yönelik projelerimiz Afgan halkının hayatlarına dokunuyor. 4 binden fazla öğrenci bugüne kadar ülkemizde eğitim gördü. Sağladığımız burslar, iki ülke arasında kardeşlik köprüleri inşa ediyor" dedi.

'BARIŞ SÜRECİNİN BAŞARIYA ULAŞMASINI DİLİYORUZ'

Türkiye'nin, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'ın güvenlik ve istikrarına da destek verdiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan'daki gelişmeler bölgenin güvenlik ve istikrarıyla da yakından ilişkilidir. Dost ve kardeş Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 40 yıldan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen barış sürecinin başarıya ulaşmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan halkının beklentilerinin, adil ve sürdürülebilir bir barışla sağlanacağına vurgu yaparak, "Bu, özellikle Türkiye ile Afganistan arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100'üncü yılında mutluluğumuzu katlayarak artıracaktır" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Afganistan'ı bölgesel bağlantısallık projelerinin merkezinde görmek istediğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yolda dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmaya ve ülkelerimiz arasındaki köklü ilişkileri her alanda daha da geliştirmek için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.