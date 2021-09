Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde yargı bağımsızlığına vurgu yaptı ve reform mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Adli yıl Açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunurken, Yargıtay Yeni hizmet Binası'nın da açılışını yaptı. Açılış öncesi konuşma gerçekleştiren Erdoğan, reform mesajı vererek yeni yargı paketi için Cumhur ittifakıyla çalıştıklarını belirtti. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

* Ülkemiz milletimiz, hakim ve savcılarımız, avukatlarımız ve tüm yargı camiası için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

* Yeni adli yılı karşılıyor olmamızı ayrıca önemli görüyorum. Son 20 yılda adalet teşkilatımızın fiziksel çevresini değiştiren yapısını gösteren yeni bir örneğini daha sizlerle şahit oluyoruz. Temeli 2018 Mart'ın da atılan ve 191 dönümlük arazi üzerinde kurulan bu bina.. Toplam 10 bloktan oluşan Yargıtay binamız çalışanların, ve ilgili tüm kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojiye donanıma sahiptir.

* Biz de merdiven altında yargının ne halde olduğunu bildiğimiz için, adalet camiasının buralardan kurtulması için bu adımın atılması gerektiğini söyledik. Önce Danıştay'ı, ardından Anayasa mahkemesini bitirdik. Şimdi de Yargıtay'ın bu muhteşem binasını da bitirmiş olmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz.



* İnanıyorum ki bugün aramızda bulunan misafirlerimiz de bunun gerekliliğini buradan yukarıda kendileriyle muhabbete geçeceğiz. Orada kendilerinden dinleyeceğiz. Türkiye inşallah bu eserleriyle dünyaya ayrı bir mesaj verecek. Şimdi Ankara'da 6 ayrı binaya bölünmüş Yargıtay'ı tek bina altında toplayarak vakit ve kalite kaybının önüne geçtik. Yargıtay'ımızın yeni binasının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.



* Yargıtay binasının da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Müteahhit firmanın çok kısa sürede bitirmesi ayrı bir tat katmıştır. Kısa bir zaman sonra şöyle 1,5 yıl içerisinde yolun karşı tarafında da bir ibadet hane yapılacak. Ankara'ya bir de Adliye binası kazandırmak da kararlıyız. Adalet Bakanlığımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız projelerini bitirmek üzere. İnşallah yeni yıl bitmeden temeli atılacak. Oldukça dağılmış olan Adliyemiz tüm birimlerini de tek bir yerde toplayacağız.



* Elbette sadece büyük binalarla, güçlü teknolojik altyapılarla adalet sağlanamaz. Bunlar sadece daha hızlı tesisine katkıda bulunur. Kiminin Hz. Ömer'e ; Devletin dini adalettir. Eğer bir devlette adalet yoksa onun hangi sistemle yönetildiğini, vatandaşlarının hangi inanca sahip olduğunun bir önemi kalmaz. Orada sadece zulüm sürer. Ecdadımız yüreğinin ve bileğinin gücüyle ele geçirdiği coğrafyayı adaleti sayesinde huzurla güvenle yönetmeyi başarabilmiştir.



'SÖZÜM ONA YARGI MENSUPLARINA DA RASTLADIK'



* Adalet aynı zamanda toplumun huzur ve barışının teminatıdır. Adalet sistemini geliştirme için atılan her adım bizim için değerlidir. Bunun için bizim kadim kültürümüzde... Bu açıdan bakıldığında adalet dağıtanların sorumluluğu büyük, yükü fazla vebali ağırdır. Yakın tarihimizde millet için çalışmaktan bir haber sözüm ona yargı mensuplarına da rastladık. Asıl görevini bırakıp darbecilere, cuntacılara selam duranların... Yine bir sağdan bir soldan diyerek emirle gençleri dar ağacına gönderenler hafızamızdadır.



* Sözde yargı mensuplarının sergiledikleri rezillik daha dün gibi gözümüzün önündedir. Son halkasını FETÖ'cü hainler sergilemiştir. Bu alçak örgütün hakim görünümlü mensupları adaleti en rezil şekilde temsil etmeye kalktılar. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunları denerlerse denesinler başaramadılar. Çünkü zulüm ile aba olunmaz. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dimdik ayakta duran, ne kendi içlerinde hainlerin pusularına görevlerini hakkı ile yerine getiren tüm hakim ve savcılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten de 15 Temmuz demokrasi tarihimizde yargı kültürü bakımında dönüm noktası niteliğindedir.



* Hakkın milletin devletin ve adaletin yanında saf tutan yargı mensuplarımız Cumhuriyet tarihimizde ilk defa darbe girişimine karşı hukuku işlettiler. Bu onurlu duruş Türk yargısı önünde beyaz sayfa açmıştır. Bir kez daha bu kutlu mücadele emeği geçen herkesi tebrik ediyor. Şehitlerimiz Allah'tan rahmet diliyorum.



* Önce darbecileri sonra vesayetçilerin, FETÖ mensuplarının demokrasimize vurdukları izlerini tamamen silene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Haktan hukuktan, asla vazgeçmeyeceğiz. Amaca giden her yolu mübah gören anlayışı reddediyoruz. Adaleti sadece adliye binalarına tahsisli bir kavram olarak görmeyeceğiz.



* Adalet hayatın her alanında, toplumun her kesiminde devletin tüm görevlerinde aranmalıdır ve yerine getirilmelidir. Yargının bağımsızlık ve tarafsızlığı kararlarının hiçbir koşulda eleştirilmeyeceği anlamına gelmez. Mahkeme kararları herkes için elbette bağlayıcıdır. Ancak bir kararın bağlayıcılığı başkadır, eleştirilmesi başkadır.

* Hatta yargı kararlarına getirilecek ilmi, mantıklı yapıcı eleştiriler yargının geliştirilmesine destek olur. Yargının kamusal tartışmaya yol açacak her türlü eleştiriye açık olmalıdır.

* Kamuoyu hassasiyetinde devletin diğer ilgili kurumları da payına düşeni almalı, kendi sorumluluk alanındaki adımları süratle atmalıdır.



'YENİ YARGI PAKETİ İÇİN KOLLARI SIVADIK'

* Yeni adli yılda hem adalet teşkilatımızı hem de yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız. Hükümetlerimiz döneminde adalet alanında reform irademizi sürekli canlı tuttuk. 2019'da açıkladığımız yargı reformu stratejimizle geçtiğimiz ay açıkladığımız insan hakları eylem planı olmuştur.



* Hak hukuk ve insan haklarını hiçbir zaman ucuz politikaya teslim etmedik, etmeyeceğiz. Adli tatilden hemen önce çıkan 4. yargı paketimizde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi yaptığımız değişikle güçlendirdik.

* Adli kontrol tedbirini de süre sınırı ve gözden geçirme şartı ilave ederek yeniden düzenledik. Yeni düzenleme ile sırf ifade almak üzere gece yarısı gözaltına alma, otelde, havalimanında yakalama gibi işlemlere son verdik.



* Son yargı paketiyle vatandaşlarımızın idari makamlara yaptıkları başvuruları cevap süresini 60 günden 30 güne indirdik.



* Bugüne kadar yaptıklarımızla yetinmiyor asıl bundan sonra yapacaklarımıza bakıyoruz. Yeni bir yargı paketi için kolları sıvadık. Arkadaşlarımız bu paketi Meclis'in gündemine getirecekler. Cumhur İttifakındaki ortağımızla kendi hazırlığımız yavaş yavaş planlıyoruz. Gönül ister ki muhalefet de bu süreç de yer alsın. Diğer partilerin de anayasa metinlerini önümüzdeki aylarda sunmasını bekliyoruz.



* Her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletin takdirine sunmakta kararlıyız. Hukuk devletinin, yasamanın, idarinin daha iyi işlemesini sağlayacak tüm reformların takipçisiyiz.

