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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyamanlı depremzede ile telefonda konuştu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Depremzede#Zeliha Yıldırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyamanlı depremzede ile telefonda konuştu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 18:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aracılığıyla Adıyamanlı depremzede aileyle telefonla görüştü. 78 yaşındaki Zeliha Yıldırım’a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyamanlı depremzede aileyle telefonla görüştü.

78 yaşındaki Zeliha Yıldırım’a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin” dedi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Depremzede#Zeliha Yıldırım

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