Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyamanlı depremzede ile telefonda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyamanlı depremzede aileyle telefonla görüştü.

78 yaşındaki Zeliha Yıldırım’a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

“Zeliha teyzeye söyleyin, Tayyip evladına çok dua etsin.”



11 ilimizle yakından ilgilenen, her anı takip eden Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ı Zeliha teyzemizle buluşturduk.



📍Adıyaman pic.twitter.com/MSrPxdQvD0