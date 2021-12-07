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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimiz ve çocuklarımız için daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyorum

#UNICEF#Çocuklar#Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimiz ve çocuklarımız için daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UNICEF ile Botsvana ve İsveç’in ev sahipliğinde düzenlenen "Birinci Yüksek Düzeyli Çocuklar ve Gençler İçin Küresel Forum"a video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesajında "Türkiye olarak, gençlerimiz ve çocuklarımıza daha müreffeh ve daha yeşil bir dünya bırakma hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UNICEF ile Botsvana ve İsveç’in ev sahipliğinde düzenlenen "Birinci Yüksek Düzeyli Çocuklar ve Gençler İçin Küresel Forum"a gönderdiği video mesajda, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasına, UNICEF, Botsvana ve İsveç’e girişimlerinden dolayı teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNICEF’in çocuklar için daha adil, sağlıklı ve güvenli hayat şartları sağlamaya yönelik çabalarını takdirle izlediklerini ve katkı sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız ve gençlerimiz için daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyorum. Onların kaliteli eğitim, beslenme ve sağlık hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak, sosyal koruma sistemlerini güçlendirmek ve onlara karşı şiddeti önlemek amacıyla gerekli adımları atıyoruz.

Genç nesillerin refahını sağlamak için sivil toplum, özel sektör ve kamu arasındaki işbirliğini en üst düzeye çıkarmalıyız. Türkiye olarak, gençlerimiz ve çocuklarımıza daha müreffeh ve daha yeşil bir dünya bırakma hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Bu kapsamda UNICEF’in faaliyetlerini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz."

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#UNICEF#Çocuklar#Recep Tayyip Erdoğan

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