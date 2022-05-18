Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana’ya gidecek

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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından bu yıl Adana'da düzenleyeceği şölen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Türkiye'nin 81 ilinden gelecek 110 bini aşkın genç bu şölende buluşacak. Yeni Adana Stadyumu’nda gerçekleşecek şölende Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin dört bir yanından gelecek gençlere hitap edecek.



Binlerce genci buluşturacak şölen, 21 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.



Sanatçılar Oğuzhan Koç, Tuğçe Kandemir, Uğur Işılak ve Erdem Kınay da konser verecek.