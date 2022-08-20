Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı camiye isim verdi

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Manisa'ya toplu açılış töreni için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunusemre Belediyesi tarafından Meydan Camii adıyla yapımı tamamlanan Osmanlı ve Selçuklu mimarisi esintileriyle yapılan 4 minareli caminin açılışını gerçekleştirdi. Camiye geldiğinde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camide Kur'an-ı Kerim okuyarak cami hakkında bilgi aldı.

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