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GeriGündem Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Sancaktepe'deki hastanenin yapımına başlandı
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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 10:03,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Sancaktepe'deki hastanenin yapımına başlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada Corona Virüs salgınıyla İstanbul'a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi. Yapılacak hastanelerden biri olan Sancaktepe'deki hastanedeki çalışmalar başladı.

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  • Sancaktepedeki hastanenin yapımına başlandı
  • Sancaktepedeki hastanenin yapımına başlandı
  • Sancaktepedeki hastanenin yapımına başlandı
  • Sancaktepedeki hastanenin yapımına başlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Sancaktepe'de yapılacak olan salgın hastanesi için çalışmalar başladı. İş makineleri ve kamyonların hastane yapılacak alanda çalışmaları devam ediyor.

Hastane yapılacak Atatürk Havalimanındaki son durum
Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum
İstanbul’a iki hastane
İstanbul’a iki hastane
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