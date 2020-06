Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte yeni normalleşme döneminde ekonomi hamleleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Eğitim, sağlık, adalet, emniyet demiştik. Bu 4 temel taşı yerine koyduk. Üstüne ulaşım, tarım, enerji ve dış politikayı ekledik. Bütün bunlarla Türkiye daha da güçlenen ve ileri yürüyen bir ülke oldu.



5,5 milyon ailemize bin lira nakdi yardımda bulunduk.



Çalışanlarımızı korumak için işten çıkarmayı yasakladık hem de kısa çalışma ödeneğiyle işletmelerin maliyetini hafiflettik.



Ücretsiz izne ayrılanlarla kısa ödeneğinden yararlananlara aylık 1177 lira nakdi ücret desteği vermeye başladık. 1 milyon sayısına ulaştık.



Ekonomik istikrar kalkanı gibi paketi devreye alabildik. Dışarıdan hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan şirketlerimize, esnafıma ve vatandaşlarımıza destek olduk.



Konutta tarihin en düşük maliyetleri içeren bir finansman desteğini geçtiğimiz günlerde devreye aldık. Gerek ekonomik istikrar kalkanı gerekse normalleşme dönemi destekleriyle devreye aldığımız adımlar Türkiye'nin ekonomik açıdan ne kadar sağlam durumda olduğunu gösterdi.



Önümüzde bu kazanımları özellikle istihdamda gerçekleştireceğimiz sıçrama ile taçlandırmak var. Bunun için Türkiye'nin istikrar kalkanı adıyla çok detaylı ve kapsamlı bir reform paketi hazırladık.



Sürecin en önemli göstergelerinden olan kısmi ya da esnek çalışma alanında iş gücü piyasamızı daha da verimli hale getirecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Özellikle genç istihdamı için, 25 yaş altındaki gençlerin istihdamı destekleyerek beceri ve deneyim kazanmalarını destekleyeceğiz. 25 yaş altı gençlerin ve 50 yaş üstündekilerin kolayca şekilde istihdam edilmelerini sağlayacağız.



Bunun yanında çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak bir çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini sağlayacağız. Böylelikle çalışanlarımız emeklilik sürecinde daha da rahat edecekler.



Esnafımıza küçük işletmelerimize, yatırımcılara uygun maliyetli ve kaynak sağlayacak bir sistem kuracağız. Türkiye'nin istihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini de 2022'de yürürlüğe sokacağız.



Bütün bunlar devam ederken bir diğer taraftan devlet terörle de mücadelesini veriyor. Dağda taşta her yerde.



Bütün bu yatırımlar aynen devam ediyor. Türkiye bütün bu alanlarda güçlenen bir ülke. Ve bu mücadele devam ettiği şekilde ki Güney Doğu'da Doğu'da eski sıkıntılı anlar kayboldu. Tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin diğer tarafta da istihdam kalkanı ile çalışmalarını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız hem de Hazine ve Maliye Bakanlığımız etraflıca paylaşacak.



Belki 2. çeyrekte olumsuz gelimeler olabilir ama 3. ve 4. çeyrekte biz bu büyümeyi sağlayacağız. Bu tabloda salgın döneminde firmalarımızın kısmen de olsa üretimine ve ihracatına devam etmelerinin faydaları var. Bakan ABD'de 45 milyon işsiz var. Türkiye bu şartlara rağmen dimdik ayakta duruyor. Yurt içindeki talepteki, ihracattaki ve beklentilerdeki iyileşmeye paralel olarak toparlanma yerini hızlı bir büyümeye inşallah bırakacaktır.

Gıda fiyatlarındaki şişkinliği giderek tedbirleri de alacağız. Amacımız 2020'de yüzde 8,5 olarak belirlenen enflasyonu kademe kademe düşürerek 2021'de yüzde 6'ya 2022'de inşallah yüzde 5'in altına indirmektir.



Borsa İstanbul Endeksinin tekrar 110 bin seviyelerine çıkması bizi diğer ülkelerden pozitif ayrıştıran bir başka faktördür. Birileri zil takıp oynuyordu. Bak Borsa İstanbul ne hale geldi. Bunu da söyle, büyümeyi de söyle. Daha çok güzel şeyler göreceksiniz.



Tüm bu göstergeler normalleşme dönemine Türkiye'nin ekonomik açıdan güzel girdiğini gösteriyor. Aziz Milletim Türkiye olarak son dönemde salgınla mücadelenin yanı sıra dış politika da başarılara imza attık. Biz tüm dünya ile benzersiz dayanışma gösterdik. Her kıtadan her inançtan 125 farklı ülkeye tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Ayrım yok. 128 ülkeden 80 bin vatandaşımızı salgın döneminde Türkiye'ye getirerek ailelerine kavuşturduk.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin getirdiği avantajları çok iyi kullanarak içeride verdiğimiz başarılı mücadeleyi dış politika sahasına da yansıttık. İdlib'de Rusya ile 5 Mart'ta imzaladığımız muhtıra sonrasında tesis ettiğimiz sükunet ortamının bozulmasına izin vermedik. Her ne kadar Rejim güçleri provokasyonlarını artışmış olsalar da İdlib'in tekrar bir çatışma ortamına sürüklenmesine göz yummayacağız. Süreci yakından takip ediyor gereken tüm önlemlerini alıyoruz.