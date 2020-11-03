Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte koronavirüste yeni önlemler

Erdoğan, koronavirüs ile ilgili alınacak yeni önlemler hakkında şunları söyledi:

"Türkiye bazı şehirlerimizde zaman zaman endişe verici artışlara rağmen genel olarak kontrollü bir süreç yaşıyor. Sağlık altyapımızın gücü, sağlık çalışanlarımız sayesinde bu alanda herhangi bir sorunla karşılaşmadık.

Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde devam ediyor. Yıl sonunda yurt dışında üretilen aşının ülkemizde kullanılacak hale geleceğine inanıyorum. Yerli aşının da sonbahar zamanında hazır hale gelecektir.

Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir.

Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacaktır.

Lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir.