Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Dünyada en hızlı büyüyen 2. ülke olduk, ihracat tarihimizde ilk kez 200 milyar doları geçti!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

* Asker polis jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın tüm mensuplarına Allah'tan niyaz ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor. kendilerine sağlıklı ömürler diliyorum.

* Zira bu akşam burada bir tarafta evlatlarının mezuniyet törenine katılan, diğer tarafta şehit ailelerimiz böyle anlamlı bir törende şimdi istikbalimizi konuşuyoruz. Zira ülkemizin 4 bir köşesinden hemen he ilinden evlatlarımız, jandarma sahil güvenlik ve akademisini bitirmenin gururunu yaşıyor.

* Mezuniyet heyecanlarını paylaştığımız 45'i kadın 462 subayımız ile... Her birini tebrik ediyorum. Zorlu seçim ve eğitim süreçlerini başarıyla neticelendirerek bizleri gururlandıran kadın astsubay ve subaylarımızı özellikle tebrik ediyorum.



'EVLATLARINIZLA NE KADAR İFTİHAR ETSENİZ AZDIR'



* Sizleri en donanımlı şekilde yetiştiren ailelerinize, hocalarınıza ve komutanlarınıza şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Sizler şurada bulunan evlatlarınızla ne kadar iftihar etseniz azdır. Bunun en güzel örneğini Doğu Karadeniz'de yaşadım. Batı Karadeniz'de yaşadım. Ve Orta, Akdeniz, Muğla, Antalya buralarda yaşadım.



* Hele hele helikopterler evlerin çatısındaki vatandaşlarımız sahil güvenliğin helikopterleriyle oradan inip, anneleri babaları çocukları hele hele sepetin içerisinde yavruları çıkartıp güvenli bölgeye götüren kardeşlerimizle iftihar ediyorum. Dünyada bunların örneği yok. Korku nedir bilmiyorlar. Korkuyu, korkutuyorlar. Her türlü fedakarlığı yaparak. Bartın'da Sinop'ta Kastamonu'da netice aldık. Aynı şekilde Antalya'da Muğla'da bütün o yangınların içinden ve o bölgelerden vatandaşlarımızı kurtardılar. Aynı şekil Doğu Karadeniz'de Arhavi'den Rize merkeze kadar büyük başarılara imza attılar.



* Şimdi de kadrosuna katılan 3213 yeni personelle jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımız, asayişten teröre, milletimizin huzur ve emniyetine kadar her alanda daha güçlenmiştir. Bugün mezuniyet töreninde akademimize yapılan yeni hizmet binalarının da açılışını az önce gerçekleştirdik. Dünyada bir benzeri olmayan akademi ve fakültenin açılışını yaptık. Yurtlar da bir taraftan yapılıyor. Bu kadar kısa zamanda bu binalarımızın bitmiş olması. 3 yıllık çalışmanın ardından hizmete almak Cumhurbaşkanı olarak doğrusu gururlandım. Sizlerin vergisiyle sizlerin verdikleriyle biz de bu yatırımları gerçekleştiriyoruz.



* Son teknolojiyle donatılmış bir tesis oldu. Toplumsal olayla müdahale merkezini de akademimize kazandırdık. Burada alınacak teorik ve pratik eğitim sayesinde kolluk kuvvetlerimiz toplumsal müdahalelerde etkinliklerini artıracaktır. Tamamen yenilenen personel temin merkezi ise başvuru süresinin daha hızlı ve etkin düzenlenmesini sağlayacaktır.



* Fakültemiz ile diğer birimlerimizin inşasında emeği geçen mimarından mühendisine işçisinden yüklenici firmasına kadar herkesi tebrik ediyorum. Bundan sonra bu kurumları güçlendirmeye, vazifelerini en güzel şekilde yerine getirmeleri için desteklemeye devam edeceğiz.





'ZAFERLERİMİZİ AYRIŞTIRMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR'

* Şanlı tarihimizin köşe taşlarını manasına ve önemine göre yad ettik. Malazgirt meydanını dolduran binlerce insanımız çok kıymetli mesajlar verdiler. 1071 yılındaki duruşumuzdan hiçbir şey kaybetmediğimiz tüm dünya gösterdik. Malazgirt ruhu dün olduğu gibi bugün de milletimizin yolunu aydınlatmaktadır.



* Tarih millet, ve vatan şuuru olmayan kimi çevrelerin ortak zaferlerimiz üzerinden yapmak istedikleri sinsi niyetleri iyi biliyoruz. Bu milleti millet yapan zaferleri ayrıştırmak kimsenin haddi değildir. Ülkemize vakit kaybettiren bu tür suni tartışmaların artık geride bırakılması gerekiyor.



'DÜNYANIN İLK 3 ÜLKESİNDEN BİRİ OLDUK'



* İkinci çeyrekte. 21,7 büyüme sağladık. Savunma sanayi başta olmak üzere dün bize İHA, SİHA AKINCI vermeyenler... Artık hepsi var mı? Var. Daha da güçlenerek devam edeceğiz. Artık savunma sanayinde yerlilik oranını %20'lerden %80'lere çıkardık. AKINCI ile dünyanın ilk 3 ülkesinden biri olduk. Bunları üretmekle kalmıyoruz bir kısmını da dost kardeş ülkelere veriyoruz.



'DİYARBAKIR ANNELERİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MASKESİNİ DÜŞÜRDÜ'



* Bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Nerede saklanırlarsa saklansınlar teröristleri inlerinde bulup imha ediyoruz. Terör örgütlerine katılımı tarihin en düşük seviyesine düşürdük. Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü 2 yıllık mücadele terör örgütlerinin maskesini düşürdü. Sadece ciğerparelerine sarılma peşinde olan annelerin asil direnişi sayesinde şimdiye kadar 32 kişi örgütten kaçarak devletimizin ve annelerinin kollarına sığındı. 3 Eylül 2019'dan beri nöbet tutan Diyarbakır Anneleri selamlıyorum.

'EN HIZLI BÜYÜYEN 2. EKONOMİ OLDUK'



* Tarihimizin en başarılı operasyonları gerçekleştirmekle kalmadık aynı zaman Karabağ'da, Libya'da büyük başarılara imza attık. İnsanlık tarihinin en büyük sağlık krizlerinden biri olan koronavirüste verdiğimiz mücadele ile insanların takdirini kazandık. Büyük bir devlet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik.



* Türkiye ekonomisi büyüme trendini devam ettiriyor. Bugün açıklanan 2. çeyrek rakamı ise Türk ekonomisinin dinamizmini gücünü bir kez daha ispat etmiştir. Türk ekonomisi 2 çeyrekte 21,7 büyüyerek dünyada en hızlı büyüyen 2. ekonomi oldu. Bu büyüme verisi Türkiye'nin üretim ülkesi olduğu bir kez daha ortaya koymuştur. Sanayi üretimimizi aylık olarak 14 ayda 13 defa artmış olmasına özellikle dikkat çekiyorum.

* İhracat ise %70 artarak... Son 12 ayda ihracatımız tarihimizde ilk kez 200 milyar doları aştı. Firmalarımızın çoğu yurtdışından aldıkları siparişleri yetiştirememekten çalıştıracak adam bulamamaktan şikayet ediyor. Bu yılın ilk ayında düzenlenen yatırım teşvikleri %30 arttı. Bu teşviklerin hayata geçmesiyle 174 bin kişiye ilave iş sağlamasını bekliyoruz. Vakit yatırım üretim, ihracat ve istihdam için daha iştahlı davranma vaktidir. Her zaman bulamayacağımız bir fırsatla karşı karşıyayız. Biz sadece işimize bakıp hedeflerimize odaklanıyoruz.

