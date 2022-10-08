Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Cemevleri başkanlığı kuruluyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce “Cuma günü açıklayacağım” dediği Alevi vatandaşlara yönelik yeni adımları dün İstanbul’da Şahkulu Sultan Dergâhı ve Cemevi ziyaretinde duyurdu. Türkiye genelinde inşası tamamlanan 4 cemevini açan ve 7 cemevi temeli atan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni’nde özetle şunları söyledi:

HEPİMİZİN ALİ’Sİ HEPİMİZİN KERBELASI

“Bugün karşı karşıya kaldığımız imtihanlarımızı ancak aşkla, muhabbetle, birlikle, beraberlikle, kardeşlikle göğüsleyebiliriz. Milletimiz asırlardır bu coğrafyada karşı karşıya kaldığı her tehdidin üstesinden bu muhabbetle gelmiştir. Tevhidi bir, kitabı bir, kıblesi bir, peygamberi bir, ezanı bir insanlar için bundan başka bir muhabbet, bundan başka bir aşk yolu yoktur. İşte bunun için hepimizin peygamberi, hepimizin Ali’si, hepimizin ehlibeyti, hepimizin Hüseyin’i, hepimizin Kerbela’sı diyoruz. Milletimizin asırlardır varlığını ve birliğini korumasını sağlayan bu muhabbet ışığı bugün de önümüzü aydınlatmaktadır. Sinsi niyetlerle, milli birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan pek çok kesim olmuştur. Ama hamdolsun bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir.





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Ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlarken, milletimizin tüm kesimleriyle birliğini, beraberliğini, kardeşliğini güçlendirecek adımlara özel önem veriyoruz. Salgın ve savaşın tetiklediği küresel krizlerin ülkemiz üzerinde olumsuz etkilerini göğüslerken, ekonomik sıkıntıların yol açtığı kayıpları da hızla telafi ediyoruz. Sadece bunlarla kalmıyor bugüne kadar çözümünü arzu ettiğimiz seviyede sağlayamadığımız her meselenin de halli için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede ülkemizdeki Alevi-Bektaşi toplumunun beklentilerini tespite ve çözüm yollarını bulmaya yönelik kapsamlı bir hazırlık yaptık.

BURADAN MÜJDEYİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM

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Bugün burada bunların müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekânların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir.”

1585 CEMEVİ ZİYARET EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kültür ve İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen ‘Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması’ kapsamında 1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar tek tek dinlendi. Valiliklerimiz vasıtasıyla çözülebilecek bina, tadilat, ısıtma gibi sorunlar için hemen sıcağı sıcağına talimatlar verildi, adımlar atıldı. Ayrıca daha köklü çözümler için ayrıntılı çalışmalar yürütüldü” dedi.

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DUA EDİLDİ DEYİŞLER OKUNDU

Törende Şahkulu Sultan Dergâhı Dedesi Ali Doğan tarafından Gülbang Duası’nda bulunulmasının ardından Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu sanatçıları 3 deyiş okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından video konferans yöntemiyle Ankara-Altındağ Aydıncık Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, Elazığ-Karakoçan Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği, Erzurum-Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği, Erzincan Alevi Kültür Dernekleri Kemah Şubesi’nin açılışını yaparken Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik, Kayseri, Aydın ve Kırklareli’ndeki yeni cemevlerinin de temel atma törenini yönetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Şahkulu Sultan Dergâhı ve Cemevi’ni gezdi.





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Erdoğan, cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmaların bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütüleceğini söyleyerek şu bilgileri verdi: “Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Aynı şekilde cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmek, sorumlu Alevi-Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir. Ülkemizin demokratikleşme reformlarının en önemlilerinden biri olduğuna inandığım bu adımların ülkemize, milletimize, Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hep söylediğimiz gibi ülkemizdeki 85 milyon insanımızın her bir ferdi devletimizin birinci sınıf vatandaşıdır. Her bir insanımızın inanç ve ibadetten eğitim ve çalışma hakkına kadar tüm temel hak ve özgürlüklerden yararlanabileceği bir Türkiye inşa etmek için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz.”

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İZZETTİN DOĞAN: SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME

Erdoğan’ın katıldığı tören kapsamında Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde de Sarı Saltuk Kültürevi’nin temel atma töreni yapıldı. Temel atma töreninde konuşan Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan şöyle dedi: “Alevi yurttaşların kendi anayasal haklarına sahip olmaları ve kendi inançlarını özgürce kendi ibadethanelerinde, yani cemevlerinde icra etmelerine olanak sağlanmasını bizatihi bizim anayasamızın 10’uncu maddesi düzenliyor. O maddeye göre, yurttaşlar dini, dili, ırkı, cinsi, siyasi kanaati ne olursa olsun yasalar önünde eşittir diyor. Cami ve cemevinin Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından benimsenmesi ve hukuki bir kalıp alması 1997’de vuku bulmuştur. 1997’de de 44 dönümlük bir arazi, o dönemin Maliye Bakanı’na talimat verilmiş, Cem Vakfı’na tahsis edilmiş, bir cemevinin yapılması ve temelinin hükümet tarafından atılmasını ifade etmek üzere ve orada bir cemevinin temeli atıldı 1997’de. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı’mızın böyle bir kararla olayı yenilemiş olması fevkalade sevindirici ve olumlu bir gelişmedir.”