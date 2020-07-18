Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayramda kısıtlama gündemde yok

Cuma namazını Üsküdar’daki Hz Ali Camisi’nde kılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayram önlemlerinden Ermenistan saldırılarına ve Ayasofya’nın ibadete açılmasına kadar birçok konuda önemli mesajlar veren Erdoğan, özetle şunları söyledi:

(Bayramda sokak kısıtlaması) Şu anda Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi, biz de Bilim Kurulu’yla bunu paylaşabiliriz. Ama Kurban Bayramı’nın tabi özellikleri, hususiyeti çok çok farklı. Kurbanları kesmenin yanında herkes birbirini ziyaret, ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok.

DAVETİ DİYANET YAPACAK

(Ayasofya’daki ilk namaz) Davet kısmı tamamiyle Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait. Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekli olan davetleri yapacak. Bu davetlilerin içerisinde erkeklerin yanında bayanlar da olabilecek. En büyük avantaj, dışarıda büyük bir alana sahip olmak. Bu açık alanda da Müslümanlar, o gün ibadetlerini yapabilecekler. Camiye girişler kontrollü olacak, gerek x-ray, gerek fiziki mesafe olsun, camide yerleşim noktasındaki planlar olsun, bunların hepsi şu anda tamamen koronavirüs sürecindeki hassasiyetler dikkate alınarak yapılacak. Zaten şu andaki haliyle, öyle zannediyorum ki 1000 ile 1500 arasında bir cemaat olabilecek.

AYASOFYA EGEMENLİK MESELEMİZ

Yurtdışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Tabii olumlu tepkiler de var. Olumsuz tepkiler de var. Bunlardan bir kısmı şahsımla zaten görüştüler. Ben de kendilerine gerekli olan cevapları verdim. Ayasofya’nın bu süreci, bizim iç egemenlik meselemizdir. Bizim iç egemenlik meselemizle alakalı da kimsenin buraya herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz.

‘MİLLETÇE MEMNUNUZ’

86 yıl aradan sonra burada müzeden aslına Ayasofya’nın rücu etmesi, tekrar cami haline dönüşmesi, bu milletin en doğal, en tabii hakkıdır. Ve bu gerçekleşmiştir. Bunun gerçekleşmesi sadece Türkiye için değil, tüm İslam dünyası için önem arz eden bir konuydu. Bizim aslında tarihe bir borcumuzdu. Ve bu borç ifa edildi. Bundan dolayı milletçe memnunuz. Milletçe mutluyuz. Bizim birliğimizin, beraberliğimizin ve bir esaret zinciri altında olan Ayasofya’nın, bu esaret zincirinden aslında kurtulmasıdır. Ve bu zincir aslında sökülüp atılmıştır. Bizim doğrusu gençlik yıllarımızın da en büyük haliydi. Ve bu gençlik yıllarımızın hayalini de gerçeğe dönüştürdüğümüz için ayrıca mutluyuz, memnunuz.

KARDEŞ AZERBAYCAN’I YALNIZ BIRAKMAYIZ

(Azerbaycan- Ermenistan gerginliği) Ermenistan, işgalci. Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ işgal altında. Minsk Üçlüsü yaklaşık 25 yıldır, 30 yıldır bu işi masada bırakmıştır. İşin bu noktalara geleceği de belliydi. Şu anda da Ermenistan sürekli Azerbaycan’ın sivil bölgelerini ateş altında tutuyor. Azerbaycan da topraklarının, halkının müdafaasına yönelik adımları atmıştır. Ve bunu atarken de tabii biz kardeş Azerbaycan’ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Kardeş Azerbaycan’a sonuna kadar desteğimizi vereceğiz. Ben sayın Aliyev ile bu arada görüşmeleri yapıyorum. Dün oradan bir heyeti de Türkiye’ye gönderdiler. Başta Savunma Bakanım olmak üzere, kuvvet komutanlarımızla etraflıca görüşmeler yaptılar. Ben de kendileriyle telefon görüşmesi yaptım. Azerbaycan’ın, Azeri kardeşlerimizin ta Kafkas mücadelesinde olduğu gibi bugün de yanındayız, yanında olacağız.

LİBYA’DAKİ SORUMLULUĞUMUZU AYNEN DEVAM ETTİRECEĞİZ

(Libya’da Sisi’nin Hafter’e desteği) Biz şu ana kadar Libya’da hangi sorumluluğu aldıysak, bundan sonra da bu sorumluluğumuzu aynen devam ettireceğiz. Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bizim Libya ile olan ilişkimiz 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık bir ilişki değil. 500 yılı aşkın bir süreyi kapsayan bir ilişkidir. Mısır’ın burada attığı adımlar, darbeci Hafter’in yanında yer alması illegal bir sürecin içerisinde olduklarını gösteriyor. Hele hele Abu Dabi’nin korsan bir yaklaşım içerisinde olarak bu darbeciye çok ciddi silahlar, paralar aktarması bunların hangi konumda olduğunu gösteriyor. Bir tarafta meşru Sarrac yönetimi var. Bir diğer tarafta da darbeci Hafter yönetimi var. Darbeci Hafter’in yanında yer alanlarla, meşru Sarrac yönetiminin yanında yer alanların mücadelesi devam ediyor.

İLK NAMAZ HAZIRLIĞI

24 Temmuz’da ibadete açılacak Ayasofya Camisi’nde hazırlıklar sürüyor. Geçen günlerde müze tabelasının kaldırıldığı camide, bugün de danışma ve bilet satış işlemlerinin gerçekleştirildiği gişenin yazıları söküldü. (DHA)