Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 931.450 Suriyeli ülkesine döndü

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin Göç Yönetimi Modeli Programı’nda göçmen rakamlarıyla ilgili önemli bilgiler verdi: “Türkiye, 3 kıtanın kavşak noktasında yer alan bir ülkedir. Asırlardır olduğu gibi bugün de doğu ile batı, kuzey ile güney arasında bir güç merkezi vazifesi görüyor. Anadolu, tarih boyunca hep bir göçmen yurdu oldu. Yaşadıkları yerlerde zulüm, baskı ve şiddet gören tüm mazlumlar, güvenli liman olarak daima Anadolu’yu, Türkiye topraklarını gördü. Engizisyondan kaçan Musevilerden Doğu Avrupa’daki Hıristiyanlara, Kafkasya ve Balkanlar’daki Müslüman kardeşlerimizden Nazi zulmünden kaçanlara kadar herkes ülkemizin ve milletimizin kapısını çaldı. Göç meselesi son yıllarda küresel bir olgu olarak tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü’nün verilerine göre, şu an dünya genelinde 281 milyondan fazla göçmen var. Göçmen işçi sayısı ise 165 milyonun üzerinde. Son 3-4 yıldaki savaşların da etkisiyle mülteci sayısı 120 milyona dayandı.

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BOTLARI ŞİŞLENİP ÖLDÜRÜLENLER

Bu süreçte hepimizi derinden sarsan pek çok manzarayla da karşılaşıyoruz. Ege’de, Akdeniz’de botların içerisinde, botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç güzergâhında hayatını kaybetti. İnsanları göçe mecbur eden çoğunlukla Batılı güçlerin politikaları olmasına rağmen iş, yük paylaşımına gelince hiçbirini ortalıkta göremiyorsunuz. Dünyadaki her 100 mülteciden 75’ine zengin devletler değil, düşük ve orta gelirli ülkeler ev sahipliği yapıyor. Ülkemizde muhalefetin, özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır. Türkiye’de halihazırda 2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz, 1 milyon 90 bini ikamet izniyle kalanlar, 176 bini de uluslararası koruma altındakiler olmak üzere toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır. Suriye’de 13.5 yıl süren zulüm ve çatışmalar 8 Aralık itibarıyla sona erdi. 9 Aralık’tan bu yana Türkiye’den Suriye’ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde vatanlarına geri dönenlerin toplam sayısı ise 931 bin 450 kişiyi buldu. Benzer durum Ürdün ve Lübnan başta olmak üzere diğer komşu ülkelerde de yaşanıyor.”

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SURİYELİ MUHAMMED’İN HİKÂYESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Suriyeli Muhammed’in hikâyesine de yer verdi. Esad rejiminin baskısından kaçan ailesi Türkiye’ye sığınmıştı. Muhammed, İstanbul’da dünyaya geldi. Tüm Türkiye onu sınıf arkadaşlarının gözyaşları içinde uğurlamasıyla tanıdı. Muhammed bugün ailesiyle birlikte Şam’a döndü. Yüreğinin bir yanı İstanbul’da, bir yanı ise Şam’da kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed’in hikâyesinin, Suriyelilerin güvenli ve onurlu dönüş sürecine anlam kattığına dikkat çekti.