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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... 6 bin bilim insanı geri döndü

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Eve Dönüş Projeleri#Bilim İnsanları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 21:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2018'de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2018'de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık. Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke" dedi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Eve Dönüş Projeleri#Bilim İnsanları

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