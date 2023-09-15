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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidecek

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#Birleşmiş Milletler#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDye gidecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 19:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta başta mevkidaşları ile olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunması öngörülüyor.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 16-20 Eylül tarihleri arasında ABD'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

ERDOĞAN ÜST DÜZEYLİ TEMAS VE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta başta mevkidaşları ile olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de mukim vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere de iştirak edecek.

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#Birleşmiş Milletler#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD

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