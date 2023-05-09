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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahman el-Burhan ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Abdurrahman El-Burhan#Sudan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahman el-Burhan ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 09:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Görüşmede, Sudan’daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sudan’daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti. Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler’le temas halinde çabalarına devam edeceklerini belirtti. Görüşmede, Sudan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Abdurrahman El-Burhan#Sudan

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