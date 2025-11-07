×
Kasım 07, 2025 13:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 13:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede; Türkiye’nin, Libya’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, güvenlik ve istikrarı temin etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanımız, Türkiye-Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin önemli olduğunu, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini belirtti.

