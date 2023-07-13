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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülbaki El-Hüseyni'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

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#Abdülbaki El-Hüseyni#Menzil#Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülbaki El-Hüseyninin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 00:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni (74) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Abdülbaki El-Hüseyni'nin vefatı nedeniyle Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam’a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi’ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin."

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#Abdülbaki El-Hüseyni#Menzil#Recep Tayyip Erdoğan

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