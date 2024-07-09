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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD#Recep Tayyip Erdoğan
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 21:06

Son dakika haberi... NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetini taşıyan uçak Washington'a indi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Andrews Askeri Hava Üssü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, bugün NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği'ne iştirak edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD#Recep Tayyip Erdoğan

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