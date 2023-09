Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini kabul etti: Kur’an-ı Kerim’e saldırı nefret suçu ve barbarlıktır

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan besmele ile başladığı konuşmasında "Amerika'daki Müslüman kardeşlerimizin selamını getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. 6 Şubat deprem felaketi ile ilgili olarak yürüttüğünüz çalışmalar ve dayanışmanız için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Afet bölgesindeki vatandaşlarımız için topladığınız 100 milyon dolara ulaşan ayni ve nakdi yardımlar gönüllerimizin her daim bir olduğunu göstermiştir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.



Müslümanların birçok sorunla mücadele ettiğini belirten Erdoğan, "Müslümanlar olarak terörden nefret suçlarına birçok sorunla aynı anda mücadele ediyoruz. Batıda her geçen gün yaygınlaşan İslam düşmanlığı endişelerimizi artırıyor. Bu hastalıklı ruh hali karşısında Müslümanların seslerinin duyulması için gösterdiğiniz gayretleri yakından izlerken takdirle karşılıyorum. Ümmetimizin İslam düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve yaşadığı ayrımcılığa karşı durması ve birlik içerisinde olması bu tehditle mücadelede hayati öneme sahiptir. Hoşgörüyü ve kardeşliği temel alan sahih İslam anlayışının anlatılması amacıyla üstlendiğimiz görev bu bakımdan mühimdir." şeklinde konuştu.

Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saldırılara müsaade edilmesini kabul etmediklerini söyleyen Erdoğan, “Müslüman toplumu olarak Amerika’da güçlü olmanız tüm İslam alemine de örnek oluyor, güç ve ilham kaynağı teşkil ediyor. Müslümanların dünya genelinde yaşadığı sıkıntılar karşısında sizlerin sesinin daha fazla duyulması bu bakımdan gereklidir. Avrupa’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında müsaade edilmesini kabul etmediğimizi her vesile ile ifade ediyoruz. Bu açık bir nefret suçudur ve barbarlıktır. İsveç’te, Hollanda’da ve bilhassa Danimarka’da tekrarlanan saldırılar demokrasi ve insan haklarının bu coğrafyada yerleşmediğini gösteriyor. İslam’a ve Müslümanlara karşı yapılan bu saldırılara göz yumanların insani değerleri ne kadar içselleştirdiklerini her olayda bir kez daha görüyoruz.” ifadelerine yer verdi.BM’nin kutsal kitaplar hakkında aldığı kararın önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, İnsan Hakları Konseyinde kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirilen kararların kabul edilmesi önemli gelişmelerdir. Bu kararların uygulamalara yansımalarını temin etmemiz gerektiği de ortadadır. Türkiye olarak ilgili ülkülere bu nefret suçlarını gerçekleştirenlere karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda çağrılarda bulunmaya devam ediyoruz. Konuyu aynı hassasiyetle İslam İşbirliği Teşkilatımızın gündeminde tutma kararlılığımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.Amerika’da İslam’a ve Türkiye’ye karşı yapılan propagandalar hakkında konuşan Erdoğan, “Birçoğunuz Amerika’da siyasi çevrelere erişim bakımından önemli roller oynuyorsunuz. Yerel ve federal siyasette temsilcileriniz bulunuyor. Bu etkiyi de kullanarak Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıların ifade özgürlüğü bahanesi ile savunulamayacağını, bunların toplumsal huzur ve istikrarı hedef aldığını, Amerikan Kongresi başta olmak üzere tüm siyasi çevrelere etkili şekilde anlatmanızı bekliyorum. Türkiye karşıtı lobilerin karalama kampanyalarının etkisiz hale getirilmesinde de sizlerin desteğinin faydalı olacağına inanıyorum. Terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye dair gerçeklerin Amerikan halkına aktarılması hususunda da katkılarınızı bekliyorum. Amerika’daki Türk toplumu ile yakın temaslarınızın artarak sürmesini temenni ediyorum. İnşallah bizlerde önümüzdeki hafta Amerika ziyaretimizi geniş bir heyetle gerçekleştireceğiz.” ifadeleri kullandı.

Kabulde konuşan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal ise “Sizlerle burada olabilmek bizler için memnuniyet kaynağı. Bugün buraya sizleri tebrik etmek için geldik. Tarihi bir seçim zaferi kazandınız. Bu seçim zaferi yalnızca sizlerin zaferi değil bütün Müslüman dünyasının zaferidir. İnanıyoruz ki siz bütün dünyadaki Müslümanlara destek olamaya devam edeceksiniz. Sadece Amerika’daki Müslümanlar değil bütün Müslümanlar sizler için dua ediyor.” ifadelerine yer verdi.Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ta katıldı. Beştepe’deki toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.