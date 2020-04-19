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DHA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 20:14,Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmelerde ele alındı.

İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilerimize oluşturduğu tehdide karşı yakın işbirliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.

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