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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Avrupa Birliği#Charles Michel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 18:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AB'YE ÜYELİK MESAJI

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa açısından büyük stratejik değeri olan Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, göçün idaresi ve terörle mücadele alanlarında işbirliğinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasını temin edeceğini belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Avrupa Birliği#Charles Michel

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