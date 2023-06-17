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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ursula Von Der Leyen#Avrupa Birliği
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 18:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı.

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgesel boyutta karşılaşılan meydan okumalarla başarılı mücadelenin yolunun Avrupa Birliği’nin Türkiye’yle işbirliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ursula Von Der Leyen#Avrupa Birliği

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