Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Milli İrade İftarı'nda açıklamalarda bulunuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Rabbim bu mübarek ayda kendi rızası için edilen duaları yapılan ibadet ve hayırları kabul buyursun diyorum. 28 gün boyunca işte bu niyetle Ramazan’ı Şerif’i hep beraber idrak etmeye çalıştık. Sivil toplum tarafında vakıflarımız derneklerimiz gönüllü kuruluşlarımızla siyaset tarafında teşkilat mensuplarımız belediyelerimiz üyelerimizle cemiyet tarafından hayırseverlerimiz ticaret erbabıımızla devlet tarafından cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere bakanlıklarımız Kızılay'ımız AFAD’ımız diyanetimiz ve diğer resmi kuruluşlarımızla 85 milyon olarak herkes imkanları dahilinde hayırda yarış anlayışıyla rahmet iklimini Allah’a hamdolsun doya doya teneffüs ettik.

Bu Ramazan’da Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızda zulme uğrayan kardeşlerimize el uzattık. Yardımlarımızı artırmak suretiyle mazlum ve mağdurların yanında olmaya ihtimam gösterdik. Tüm gücümüzle tüm kapasitemizle Gazze halkının yanındayız. İnşallah zulüm bitene 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar da Filistinlilerin her daim yanlarında olacağız. Şehit düşen Gazzeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum.

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Türkiye’nin İslam aleminde ve dünyada neye tekabül ettiğini halen idrak edemeyen bu çevreler kendi tarihlerini bilmedikleri kendi hatalarını tanımadıkları için Türkiye’nin tarihi ve kültürel derinliğinden de habersizler. Mesela Suriye’deki devrime Türk milletinin niçin bu kadar sevindiğini Suriyeli kardeşlerimizin zafer kutlamalarında neden Türk bayrağı açtığını yeni Suriye hükumetinde niçin bu kadar Suriye’de eğitim görmüş bakan olduğunu bir türlü kavrayamıyorlar. Aynı şekilde cahil diyerek kitap okumuyor diyerek aşağıladıkları gençlerin bilgi birikim cesaret vizyon ve donanım noktasında kendilerinden fersah fersah ileride olduğunu onlar da anlayacaklar ama bunu yapmaya cesaretleri yok ya cehaletlerinden dolayı ya da batıya duydukları platonik aşk gözlerini kör ettiği için maalesef gerçekleri göremiyorlar. Böyle devam ederlerse korkarım hiçbir zaman da göremeyecekler.

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Sadece Asya’da Avrupa’da Amerika’da değil hemen her yerde devletler toplumu ve kamuyu güçlendirmek için yepyeni politikalar geliştiriyorlar. Ekonomiden ticarete savunmadan nüfus oranına her alanda insanlık yeni mücadele dönemine kendini hazırlamaya çalışıyor Türkiye olarak biz de tüm imkanlarımızla yeni dönemin hazırlığı içindeyiz. Yönetimde istikrarın kurumsallaştığı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten savunma sanayi alanında yaptığımız hamleleri LGBT belası gibi aile kurumunu hedef alan sapkınlıklarla mücadele eden iç cephemizin güçlendirilmesi çabalarına terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlardan dış politikada kurduğumuz yeni denklemlere kadar çok geniş bir yelpazede bunun altyapısını oluşturuyoruz.

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Türkiye ne zaman kendisine biçilen konuma itiraz etse kökü dışarıda bazı kirli odaklar tarafından hedefe konulmuştur. Türkiye ne zaman ezber bozan adımlar atma cesareti gösterse birileri hemen düğmeye basmış ülkemizin dikkatini dağıtmıştır. Sivil siyaseti demokrasi ve Türkiye’nin kazanımlarını hedef alan bu saldırılarda silah olarak hep belli kavramlar belli cümleler kullanılmıştır. Hatırlayınız "Cumhuriyet tehdit altında" dediler "laiklik elden gidiyor" dediler "sivil darbe" dediler "hayat tarzımıza müdahale ediliyor" dediler "Türkiye batıdan uzaklaşıyor" dediler daha burada saymaya kalksak sabahı bulacağımız bir sürü akıl ahlak ve insaf dışı iddiaları dillendirerek hedeflerine ulaşmaya çalıştılar.