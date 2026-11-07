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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Karabağ'ı ziyaret edecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Karabağ Ziyareti#Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Karabağı ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 21:01

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine yarın Karabağ'ı ziyaret edecek.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle, 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ'ı ziyaret edeceklerdir. Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ikili görüşme yapacak, Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin çeşitli veçhelerini bu çerçevede değerlendirecek; ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri de istişare edeceklerdir.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Karabağ Ziyareti#Azerbaycan

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