Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 aylık Lina bebeği sevdi, oyuncak hediye etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Lina Bebek#Atatürk Kültür Merkezi
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 17:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı programın ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu, Tarabya'da vatandaşlarla sohbet etti. Burada, 8 aylık bir bebeği makam aracında seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, ona oyuncak hediye etti. 

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı'nın 52. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantının ardından, Huber Köşkü'ne gitmek için buradan ayrılan Erdoğan, Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 aylık Lina bebeği sevdi, oyuncak hediye etti

Tarabya minibüs durağına da uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada minibüsçülerle bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da 8 aylık Lina Çakıcı isimli bebeği de arabanın içinde sevdi ve ailesiyle sohbet etti. Bebeğin babası Hüseyin Çakıcı da, "İlk çocuğun mu diye sordu, durup aldı, sevdi.  Ona ufak bir hediye verdi. Allah başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanımızı" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Lina Bebek#Atatürk Kültür Merkezi

BAKMADAN GEÇME!

Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık

Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... 'Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık'

#Jeremiah Horrocks
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba?

#BSF
Akrep Kızın kimliği 30 yılın ardından belli oldu Polis iki önemli soruya cevap arıyor... Katili onu iyi tanıyan biriydi

Akrep Kız'ın kimliği 30 yılın ardından belli oldu! Polis iki önemli soruya cevap arıyor... 'Katili onu iyi tanıyan biriydi'

#ABD