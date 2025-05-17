Cumhurbaşkanı Erdoğan: 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfettik

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün resmi açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin şehrimize ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Hastanemizde görev yapan sağlık personellerine başarılar diliyorum.

İstanbul'u modern sağlık tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz bundan bir ay önce Bağcılar'da 400 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanemizi hizmete almıştık. Böylece Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesini 900'e çıkardık. Bugün de bir başka muhteşem ve muazzam sağlık yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Hastanemizin özelliklerinden sizlere kısaca bahsetmek isterim. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanemiz toplam 102 bin 500 metrekare kapalı alana sahip.

Haberin Devamı

"MİLLETİMİZE SÖZLERİMİZİ TUTTUK"

Hastanemizde 6'sı yoğun bakım olmak üzere toplam 705 yatak bulunuyor. Bu yatakların 657'si nitelikli yatak sınıfındadır. Hastanemizde 88 poliklinik odamız mevcut. 75'i uzman hekim olmak üzere toplam 160 hekimimiz ve 324 hemşiremiz hastanemizde görev yapıyor. Eğitim Araştırma Hastanesi olan sağlık tesisimizde 3'ü eğitim kliniği olmak üzere toplam 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak. Ayrıca 36 yataklı palyatif bakım ünitesi, engelli spor salonu, GETAT merkezi, robotik rehabilitasyon ünitesi bulunan bu hastanemizde vatandaşlarımız birçok alanda özellikli sağlık hizmeti alacak.

2002 yılında iktidar sorumluluğunu üstlenirken ülkemizi dört sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Bunların da eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet olduğunu ifade etmiştik. Bugün şöyle geriye dönüp baktığımızda milletimize verdiğimiz sözleri tutmuş olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

"ŞİMDİ YURT DIŞINDAKİLER TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR"

Sağlık en çok şikayet edilen konuydu, sistem dökülüyordu. Sağlam girenin hasta çıktığı o yapıyı değiştirmek için çok mücadele ettik. 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline geldik.

Haberin Devamı

Eskiden vatandaşlarımız yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu. Şimdi yurt dışından çok sayıda kişi Türkiye'ye geliyor. Sağlıkta kurduğumuz sistem dünyanın bir çok noktasında örnek alınıyor. Sağlık turizmi ülkemizin öne çıktığı alanlardan biri oldu.

Türkiye sadece modern sağlık altyapısıyla değil, dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli genel sağlık sigortasıyla da takdir topluyor. İşsizinden öğrencisine kadar herkes bu sistemin kapsam alanı içine girdi. Sağlıkta daha burada sayamayacağımız nice gelişmenin en büyük şahidi bizatihi milletimizin ta kendisidir. Aynı durum İstanbul'umuz için de geçerlidir. Şehrimizin yatak kapasitesini 19 bin 715'ten aldık, %56 artırarak 30 bin 726'ya yükselttik. Özel ve üniversite hastanelerini dahil ettiğimizde toplam yatak kapasitemiz 45 bin 481'e çıkıyor. Kamu olarak yıl sonuna toplam 10 bin 582 yatağı daha inşallah İstanbulluların istifadesine sunacağız. Planlama aşamasında ise 16 bin yatak kapasiteli 23 sağlık tesisimiz var. Bunları inşallah süratle İstanbullu kardeşlerimizin emrine vereceğiz.

Haberin Devamı

Bir diğer başarımız da birinci basamak sağlık hizmetlerinde. 2002'de İstanbul'da 217 sağlık ocağı bulunuyordu. Bu sağlık ocaklarında ise yalnızca 762 hekim çalışıyordu. Bugün İstanbul genelinde 1147 aile sağlığı merkezimiz var. Buralarda çalışan aile hekimi sayımız ise 4 bin 264'e ulaştı.

"75 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞAL GAZ KEŞFETTİK"

Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturduğumuz bir diğer başlık ise enerji. Çevreci maskesi takan beşinci kol elemanlarının karşı çıkmasına rağmen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projemizle ülkemizi farklı bir lige taşıdık. Enerjide ciddi yatırımlar yaptık. Enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtık. Bulanlar ancak arayanlardır şiarıyla sondaj çalışmalarımıza devam ettik. Filomuzu yeni gemilerle takviye ettik. Kendi bölgemiz yanında yurt dışında da farklı işbirlikleri geliştirdik.

Haberin Devamı

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, eleştirilere ve engellere aldırmadan yola devam edeceğiz. Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık.

7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibarıyla tamamlandı. Göktepe-3 kuyusundan dün müjdeli haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Ekonomik değeri 30 milyar dolar. Keşifte emeği geçen her bir kardeşime buradan teşekkür ediyorum.

Bu güzel hastane sağlık hizmeti alacak kardeşlerime şifa diliyorum."