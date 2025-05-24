Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte bu yıl 7’ncısı düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’ni ziyaret etti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde başlayan festivalde bugün Azerbaycan’dan gelen atlı okçuların gösterisini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından festival alanında gezdi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 7’ncısı düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, 22 Mayıs’ta başladı. ‘Geleneğe gelecekte yer aç’ temasıyla gerçekleştirilen festival, dört gün boyunca çeşitli geleneksel spor ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. 35 farklı ülkeden binin üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşen festival kapsamında okçuluk, güreş, atlı sporlar gibi birçok geleneksel spor dalında gösteriler sunulurken, ziyaretçiler ayrıca geleneksel el sanatları, halk oyunları, yöresel tatlar ve çocuklara yönelik atölye çalışmalarıyla da buluşma imkanı buluyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali’nin 3’üncü gününde eşi Emine Erdoğan ile birlikte bir ziyaret gerçekleştirdi. Gösteri alanında Azerbaycanlı atlı okçuları izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan gösterinin ardından festival alanındaki çadırları ziyaret etti.