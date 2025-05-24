×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dünya Etnospor Birliği#Etnospor Kültür Festivali
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 14:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte bu yıl 7’ncısı düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’ni ziyaret etti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde başlayan festivalde bugün Azerbaycan’dan gelen atlı okçuların gösterisini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından festival alanında gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivalini ziyaret etti

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 7’ncısı düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, 22 Mayıs’ta başladı. ‘Geleneğe gelecekte yer aç’ temasıyla gerçekleştirilen festival, dört gün boyunca çeşitli geleneksel spor ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. 35 farklı ülkeden binin üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşen festival kapsamında okçuluk, güreş, atlı sporlar gibi birçok geleneksel spor dalında gösteriler sunulurken, ziyaretçiler ayrıca geleneksel el sanatları, halk oyunları, yöresel tatlar ve çocuklara yönelik atölye çalışmalarıyla da buluşma imkanı buluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivalini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali’nin 3’üncü gününde eşi Emine Erdoğan ile birlikte bir ziyaret gerçekleştirdi. Gösteri alanında Azerbaycanlı atlı okçuları izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan gösterinin ardından festival alanındaki çadırları ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivalini ziyaret etti


Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dünya Etnospor Birliği#Etnospor Kültür Festivali

BAKMADAN GEÇME!